St. Gallen - Der Verwaltungsrat von Abraxas hat mit Simon Spalinger einen ausgewiesenen Software- und KI-Experten zum neuen Leiter Solution Engineering und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Spalinger folgt auf Peter Gassmann, der das Unternehmen wie angekündigt Ende Juli verlässt. Softwareentwicklung und künstliche Intelligenz gehören zu den zentralen Handlungsfeldern in der Unternehmensstrategie von Abraxas. Der Bereich Solution Engineering ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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