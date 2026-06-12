Die Nebius-Aktie musste in den ersten Juni-Tagen etwas Federn an der Börse lassen, doch am Freitagvormittag gehört sie mit einem Kursplus von über +5% zu den stärksten US-Werten. Was steckt hinter dem Kursaufschwung des Neocloud-Providers und können sich Anleger bald über das nächste Allzeithoch freuen? Gleich drei gute Nachrichten Die Nebius-Aktie profitiert zum Wochenschluss von gleich drei guten Nachrichten: Die wichtigste Nachricht kam gestern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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