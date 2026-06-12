Die Micron-Aktie bleibt trotz der enormen Rallye in einer beeindruckenden Verfassung. Nach dem Sprung in den Bereich der 1.000-US$-Marke konsolidiert der Speicherchip-Spezialist auf hohem Niveau. Gelingt nun der nächste Ausbruch, könnte sich der Aufwärtstrend sogar in Richtung 1.500 US$ fortsetzen. Starkes Momentum Mein Kollege Alexander Hirschler hatte zuletzt bereits herausgestellt, warum Micron trotz der starken Kursentwicklung weiter zu den spannendsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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