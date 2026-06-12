Die Börsen eilen von einem Rekord zum anderen. Haupttreiber dieser historischen Entwicklung war der Boom rund um Künstliche Intelligenz. Investoren stürzten sich insbesondere auf Aktien wie Micron, Marvell, Dell und Hewlett Packard und sorgten für teils spektakuläre Kursanstiege. Der PHLX Semiconductor Sector Index liegt seit Jahresbeginn rund 80 Prozent im Plus.Kurzfassung: Der KI-Boom treibt die US-Börsen auf Rekordniveau: Der S&P 500 gewann innerhalb von neun Wochen 19 Prozent, während der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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