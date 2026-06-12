Im Referentenentwurf der Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG 2027) von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ist vorgesehen, die Einspeisevergütung für neue Wasserkraftanlagen unter 25 Kilowatt Leistung zu streichen. Das kritisiert Bayern Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger hat bei einem Besuch des Wasserkraftwerks Höllenstein im Landkreis Regen die Bedeutung der Wasserkraft für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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