Der KI-gestützte QFire-Konfigurator soll den Aufwand bei der Planung von Feuerwehrschaltern für Photovoltaik-Anlagen reduzieren. Er unterstützt Planer, Installateure und EPC-Unternehmen bei der projektspezifischen Auslegung. Q3 Energie präsentiert auf der Intersolar Europe 2026 erstmals den neuen QFire-Konfigurator. Das digitale Planungstool unterstützt Planer, Installateure und EPC-Unternehmen bei der projektspezifischen Auslegung von Feuerwehrschaltern für Photovoltaik-Anlagen. Der Konfigurator ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver