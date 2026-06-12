© Foto: Ahmed Fesal Bayaa - IMAGESLIVE via ZUMA Press WireChatGPT knackt die Milliardenmarke, OpenAI bereitet den Börsengang vor. Anleger wittern den nächsten Mega-Deal im Boom um Künstliche Intelligenz.ChatGPT hat im Mai nach Schätzungen von Sensor Tower erstmals 1 Milliarde monatliche Nutzer erreicht. Damit zählt die Anwendung von OpenAI zu den am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen der Welt. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens stieg die Nutzerzahl im Jahresvergleich um 62 Prozent. Seit dem Start im November 2022 erreichte ChatGPT diesen Meilenstein schneller als fast jede andere Anwendung. Nur Google Maps war laut Sensor Tower noch schneller. Der Erfolg zeigt, wie stark Verbraucher Künstliche Intelligenz (KI) inzwischen …
Enthaltene Werte: US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE