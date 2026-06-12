© Foto: JOE MARINO - newscomBlick auf die Nasdaq: Der Handel läuft an und Anleger warten gebannt auf den ersten Kurs der SpaceX-Aktie. Doch Geduld ist gefragt: Erste Kurse werden voraussichtlich erst am frühen Abend deutscher Zeit feststehen.Eine Geduldsprobe bei der Preisfindung Obwohl der offizielle Startschuss in New York um 15:30 Uhr deutscher Zeit fällt, blicken Anleger zunächst ins Leere. Der Grund: Bei US-Megabörsengängen erfordert das dortige Auktionsverfahren (IPO Cross) eine aufwendige Abstimmung von Angebot und Nachfrage. In der Vergangenheit dauerte dieser Prozess bei Schwergewichten wie Alibaba oder Meta oft mehrere Stunden. Auch bei SpaceX ist davon auszugehen, dass die ersten offiziellen Kurse erst im …
Enthaltene Werte: US6311011026,US88160R1014,US30303M1027,US01609W1027,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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