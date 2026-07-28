Tesla hat die Erwartungen für das zweite Quartal verfehlt. Der Umsatz lag mit 28,2 Milliarden Dollar zwar im Rahmen der Erwartungen, der bereinigte Gewinn je Aktie fiel allerdings mit 30 Cent pro Aktie weitaus niedriger aus. Die Wall Street hatte im Vorfeld 50 Cent pro Aktie auf dem Zettel. Deutsche Bank-Analyst Edison Yu reduzierte als Konsequenz sein Kursziel für die Aktie.Tesla kommt beim groß angekündigten Plan von Firmenchef Elon Musk, den Elektroauto-Pionier auf Humanoide Roboter und selbstfahrende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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