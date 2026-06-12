Berlin - Der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner (SPD) hat vor Rationierungen fossiler Energieträger gewarnt.



Wenn es nicht gelinge, den Ukraine-Krieg und auch den Iran-Krieg endlich zu beenden, dann könne man sich auch Arme und Beine ausreißen, ohne dass es besser werde, sagte Stegner der "Welt" (Samstagausgabe). Dann rede man bald nicht mehr über zu hohe Energiepreise, sondern über Rationierung. Dann rede man darüber, dass Flüge nicht mehr stattfinden könnten.



Europa müsse deshalb "sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine einen stärkeren diplomatischen Beitrag leisten", sagte der SPD-Politiker. "Deutschland kann das nicht allein, muss aber gemeinsam mit anderen Europäern eine führende Rolle übernehmen. Das erledigt niemand für uns. Das erwarten auch die Amerikaner von uns, Republikaner wie Demokraten", so Stegner. Er hatte sich in der vergangenen Woche in den USA mit Vertretern beider Parteien des US-Kongresses getroffen.



Auf die Frage, ob er sich damit auch für direkte Verhandlungen der Europäer mit Russland ausspreche, sagte Stegner, am Ende werde es seiner Ansicht nach in der Ukraine keine rein militärische Lösung geben. "Es wird eine Lösung geben müssen, die über Verhandlungen zustande kommt."





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