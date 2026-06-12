Anfang Juni hat der Quantum Computing Index des AKTIONÄR bei knapp 180 Punkten einen neuen Rekordstand markiert. Danach folgte für Pure-Player wie Rigetti, IonQ oder D-Wave sowie für auch im Index vertretene Aktien großer Tech-Riesen wie Alphabet oder Microsoft eine stärkere Korrekturphase. Geht es nun wieder nach oben?Ein wesentlicher Treiber der Kursfantasie bleibt jedenfalls erhalten: die zunehmende technologische Reife der Quantencomputer. Lange Zeit wurde die Technologie vor allem in Forschungslaboren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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