Nach dem Vorfall im Mai in Gütersloh, bei dem ein Feuerwehrmann während der Löscharbeiten an einer Anlage mit Photovoltaik-Dachziegeln durch einen Stromschlag verletzt wurde, ereignete sich nun ein weiterer Brand. Am Dienstag (9. Juni) brannte erneut eine Haus mit Photovoltaik-Dachziegeln in Kleve. 65 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Brand hielt die Einsatzteams fast fünf Stunden lang auf Trab. Dieser jüngste Vorfall ereignete sich in einem Einfamilienhaus an der Materborner Allee. Der Alarm wurde gegen 14:00 Uhr ausgelöst, nachdem mehrere Anrufe eingegangen waren, die zunächst auf einen Brand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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