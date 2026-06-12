Qualcomm (QCOM): Chance auf Trendfortsetzung nach EMA50-Pullback!

Liefert der Tech-Riese den nächsten Kurssprung?

Rückblick

Nach einer längeren Seitwärts-/Bodenbildungsphase Anfang des Jahres zündete die Aktie ab Ende April den Turbo. Der Kurs schoss von ca. 165 US-Dollar in der Spitze bis auf knapp 260 US-Dollar hoch. Nach diesem massiven Anstieg setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Kurs ist exakt in den Bereich des EMA 50 gefallen.

Qualcomm-Aktie: Chart vom 12.06.2026, Kürzel: QCOM, Kurs: 206.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Steigt die Aktie nachhaltig über die Marke von 206 US-Dollar wird das Signal unseres Szenarios aktiv. Es signalisiert, dass die Käufer die Kontrolle zurückgewinnen und die Korrektur beendet sein könnte. Knapp unter dem jüngsten Korrekturtief und dem EMA 50 wird der Stop-Loss platziert, um das Risiko im Falle eines Fehlausbruchs strikt zu begrenzen.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Aktie unter das jüngste Korrekturtief fallen, ist das bullische Pullback-Setup offiziell gescheitert. Ein nachhaltiger Bruch der 190-USD-Marke würde charttechnisch den Weg nach unten freimachen. Die nächste markante Unterstützung liegt dann erst wieder im Bereich von 165 US-Dollar.

Meinung

Im jüngsten Quartalsbericht (Q2 2026) konnte Qualcomm die Erwartungen der Wall Street schlagen. Während der klassische Smartphone-Markt reift, punktet Qualcomm massiv in neuen Segmenten. Das Automotive-Geschäft (Chips für vernetzte und autonome Autos) wuchs im Jahresvergleich um beeindruckende 38 % auf 1,3 Milliarden US-Dollar. Auch der Bereich Internet of Things (IoT) liefert stark ab. Anleger blicken bereits mit großer Spannung auf den bevorstehenden Investor Day am 24. Juni 2026. Es wird erwartet, dass das Management dort tiefere Einblicke in die Expansion im Bereich der Rechenzentren und künstlichen Intelligenz (AI-Chips) geben wird.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 213.92 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 4.84 Mrd. USD

Meine Meinung zu Qualcom ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.06.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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