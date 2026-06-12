Der Übernahmekampf um die Commerzbank geht in eine neue Runde - und der Ton zwischen den Beteiligten wird deutlich schärfer. Während die Aktie am Freitag aktuell um +1,6% steigt und bei 36,80 € notiert, stellt sich zunehmend die Frage, ob die geplante Übernahme unter den aktuellen Bedingungen überhaupt noch realistisch ist. Lohnt sich hier noch ein Einstieg? UniCredit meldet hohe Andienungsquote Die italienische UniCredit erklärte zuletzt, dass ihr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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