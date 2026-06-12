Die Bundesnetzagentur hat am Freitag die Konsultation des zweiten Entwurfs des Netzentwicklungsplans zum Ausbau des Stromnetzes bis 2027 und 2045 eröffnet. Dort hätten die Übertragungsnetzbetreiber 159 Ausbaumaßnahmen vorgeschlagen. "Die Bundesnetzagentur hält aktuell 118 davon für bestätigungsfähig. Bezüglich der übrigen Maßnahmen sind aktuell keine ausreichenden Beiträge für die notwendige weitere Stärkung des Übertragungsnetzes ersichtlich", erklärte die Behörde. 76 vorgeschlagene Baumaßnahmen seien zudem bereits in den bestehenden Bedarfsplan enthalten. Zudem habe die Bundesnetzagentur fünf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland