Nach mehreren herausfordernden Jahren gewinnen europäische Small Caps wieder an Dynamik. Eine Erholung, die sich bereits 2025 abzuzeichnen begann, hat sich im Verlauf des Jahres 2026 weiter verstärkt und könnte einen Wendepunkt für eine Anlageklasse markieren, die historisch zu den renditestärksten Segmenten des europäischen Aktienmarktes zählt. von Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments, Bellevue Asset Management Strukturelle Wachstumstreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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