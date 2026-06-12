New York - Vor dem am heutigen Freitag anstehenden SpaceX -Börsengang hat den US-Börsen zunächst eine klare Richtung gefehlt. Als anhaltende Kursstütze nach dem starken Vortag erwies sich die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten. In der ersten Handelsstunde stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,28 Prozent auf 50.989 Punkte. Der marktbreite S&P 500 kam mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 7.396 Punkte kaum von der Stelle. Für den vortags besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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