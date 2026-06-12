Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am 16./17. Juni leitet Kevin Warsh seine erste FOMC-Sitzung, so die Helaba.Welche Signale sende die US-Notenbank nach positiven Überraschungen vom Arbeitsmarkt und angesichts hoher Inflation?Donald Trump habe Warsh als FED-Chef nominiert, weil er von ihm im Gegensatz zu "numbskull" Jerome Powell schnelle und merkliche Zinssenkungen auf "unter 1%" erwarte. Der Ausgang der anstehenden Sitzung des FOMC dürfte den US-Präsidenten enttäuschen. Es müsste aus seiner Sicht bereits als Erfolg gelten, wenn in den neuen Projektionen nicht eine Mehrheit der Ausschussmitglieder Zinserhöhungen für angemessen erkläre beziehungsweise wenn sich das offizielle Kommuniqué nicht vom bisherigen "easing bias" entferne. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de