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H&K AG: Heckler & Koch schließt Refinanzierung erfolgreich ab



12.06.2026 / 17:05 CET/CEST

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Heckler & Koch schließt Refinanzierung erfolgreich ab 12. Juni 2026, Oberndorf am Neckar Die H&K AG hat heute einen neuen Konsortialkreditvertrag mit einem Bankenkonsortium unter der Führung der Commerzbank und der Unicredit sowie mit Unterstützung der NordLB, der DZ Bank und der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich abgeschlossen. Die Vereinbarung umfasst ein Volumen von insgesamt 305 Mio. Euro über eine Laufzeit von fünf Jahren, mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein weiteres Jahr. Die abrufbaren Mittel dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung, stärken die finanzielle Flexibilität des Unternehmens und schaffen die Voraussetzungen für die konsequente Umsetzung der Wachstums- und Investitionsstrategie des Unternehmens. Die Refinanzierung löst die bisherige Finanzierungsstruktur vollständig ab und verbessert die Rahmenbedingungen für Heckler & Koch deutlich, insbesondere im Bereich der Garantien und Sicherheiten. Darüber hinaus wurden bestehende Beantragungs- und Genehmigungsprozesse für definierte Transaktionen spürbar vereinfacht. Damit gewinnt das Unternehmen zusätzliche unternehmerische Flexibilität und erhöht zugleich seine finanzielle Unabhängigkeit. Zudem konnten die Konditionen gegenüber dem bestehenden Konsortialkreditvertrag deutlich verbessert werden. Daraus ergeben sich positive Effekte auf das Zinsergebnis der Gruppe.



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