New York - Vor dem am heutigen Freitag anstehenden SpaceX -Börsengang herrscht an den US-Börsen vorsichtiger Optimismus. Als anhaltende Kursstütze nach dem starken Vortag erwies sich die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten. Eine Stunde nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,42 Prozent auf 51.064 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,24 Prozent auf 7.412 Punkte. Für den vortags besonders starken, technologielastigen Auswahlindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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