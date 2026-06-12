Die Übernahmeschlacht um die Commerzbank spitzt sich zu. Verliert Deutschlands zweitgrößte Bank endgültig ihre Unabhängigkeit? Marktexperte Martin Lück liefert bei wallstreetONLINE Antworten.Während die italienische Unicredit mit Synergien, Größe und europäischer Schlagkraft für einen Zusammenschluss wirbt, sieht Martin Lück, Geschäftsführer von Macro Monkey, vor allem einen klassischen feindlichen Übernahmeversuch - und zweifelt an vielen der vorgebrachten Argumente. Im Gespräch mit wallstreetONLINE bezeichnet Lück die Offerte von Unicredit-Chef Andrea Orcel als konsequent auf den Shareholder Value ausgerichtet. Das Ziel sei eine maximale Eigenkapitalrendite durch strikte Kostendisziplin. …
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