Berlin - Die Grüne Jugend kritisiert Teile der Parteispitze scharf. Im Zentrum steht die Frage, welche Rolle Parteichefin Franziska Brantner und Bundesvorstand Heiko Knopf sowie ihre Büros beim Aufbau eines Realo-Netzwerks in Konkurrenz zur Parteijugend spielen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (Samstagausgabe).



"Dieses Vorgehen schädigt die Geschlossenheit in der Partei", sagte Grüne-Jugend-Bundessprecherin Henriette Held der Zeitung. Co-Chef Luis Bobga erklärte, Brantner habe als Parteichefin die Aufgabe, für eine geschlossene Grüne Partei zu kämpfen. Ihr Vorgehen erwecke den Eindruck, dass sie ihrer Verantwortung als Parteivorsitzende an dieser Stelle nicht gerecht werde.



Jüngster Auslöser des Streits ist ein Treffen der "Akademie der Jungen Realos" mit 120 Teilnehmern am vergangenen Wochenende in Berlin. Dort waren laut "Süddeutscher Zeitung" auch Brantner und Knopf aufgetreten. Mitarbeiter ihrer Büros sollen in die Organisation des Treffens eingebunden gewesen sein, hieß es. Held kritisierte, es sei offen, ob die Büros Geld, Arbeitszeit und Arbeitsmittel zweckentfremdet hätten, um für den Aufbau der Nebenstrukturen zur offiziellen Grünen Jugend zu arbeiten.



Brantner und Knopf wiesen das zurück. Sie seien nicht in die Organisation der Akademie eingebunden gewesen, sagten sie der SZ. Mitarbeitende hätten ehrenamtlich, außerhalb ihrer Arbeitszeit und ohne Auftrag an der Organisation der Veranstaltung mitgewirkt. Es seien weder Fraktions- noch Parteimittel geflossen.



Der Streit um die Parteijugend spaltet auch die Grünen-Bundestagsfraktion. Die Abgeordnete Karo Otte sagte, der Vorwurf stehe im Raum, dass aus der Mitte des Parteivorstands heraus Ressourcen geflossen seien, um die Struktur des satzungsgemäßen Jugendverbandes der Grünen zu unterminieren. Dabei sei die Grüne Jugend eine gute, von einer sehr breiten Mehrheit getragene Vertretung. "Jetzt müssen Fragen beantwortet werden", forderte sie. Der Abgeordnete Timon Dzienus mahnte an die Adresse von Brantner und Knopf, der grüne Bundesvorstand müsse für Transparenz sorgen und solch ein Agieren unterlassen.



Die Realos hielten dagegen. Till Steffen empfahl, den Ball flach zu halten. Mit eigenem Engagement hätten einige junge Leute ein Gesprächs- und Diskussionsformat geschaffen, das sie so für sich beim Jugendverband nicht gefunden hätten. Auch Grünen-Chefin Brantner sagte, als pluralistische Partei sollten sie allen eine Heimat bieten, auch denen, die noch etwas anderes suchten als das, was sie derzeit in der Grünen Jugend fänden.





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