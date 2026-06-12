Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit deutlich höheren Kursen beendet. Unterstützt vom Schwung im Zusammenhang mit dem Börsengang von SpaceX und neuen Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Nahostkonflikts hat der SMI damit vier Tage in Folge zugelegt. Dabei hat er auch wieder die Marke von 13'700 Punkten übertroffen, über der er letztmals Anfang März kurz nach Ausbruch des Irankriegs notiert hatte. Die Stimmung vor dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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