New York - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX ist bei ihrem Rekord-Börsengang mit einem Plus von gut elf Prozent in den Handel gestartet. Der erste Kurs wurde bei 150 Dollar festgestellt - nach einem Ausgabepreis von 135 Dollar. Zuletzt kletterte der Aktienkurs auf über 160 Dollar. Musk wird damit durch seine Beteiligungen an SpaceX und dem Elektroautobauer Tesla zum ersten Menschen mit einem Billionenvermögen - zumindest auf dem Papier. Die Bewertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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