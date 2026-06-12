LTM, der Partner für unternehmerische Kreativität der weltweit größten Unternehmen, hat heute AI 1000 vorgestellt eine strategische Initiative zur Transformation der Belegschaft, die auf einem eigenen Center of Excellence (CoE) basiert. Im Rahmen des Programms wird ein Pool von mehr als 1.000 KI-zertifizierten Ingenieuren aufgebaut, darunter auch Forward Deployed Engineers (FDEs), um Unternehmen bei der Einführung, Bereitstellung und Skalierung von KI zu unterstützen.

Die Einführung erfolgt inmitten eines Wandels bei den technologischen Fachkräften in Unternehmen. Der FDE eine der am schnellsten wachsenden Rollen im KI-Ökosystem kombiniert das technische Wissen über LLMs und domänenspezifische SLMs mit betriebswirtschaftlichem Verständnis. Ziel ist es, Ideen in messbare, ROI-steigernde Ergebnisse umzumünzen und die Akzeptanz auf Kundenseite voranzutreiben. AI 1000 ist die strukturierte Antwort von LTM auf diesen Wandel: Die Initiative bietet die Schulungen, Plattformen und kontrollierten Karriere-Frameworks, um FDEs in großem Maßstab auszubilden.

AI 1000 verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Talententwicklung, der auf einem vierstufigen Modell basiert: Identifizieren, Befähigen, Einsetzen und Steuern. Zunächst werden mithilfe eines unternehmenseigenen "AI Readiness Index" Ingenieure mit hohem Potenzial erkannt. Anschließend durchlaufen sie maßgeschneiderte Lernpfade, die auf den Erwerb KI-nativer Kompetenzen ausgerichtet sind und die Fähigkeiten durch Hackathons sowie reale Anwendungsfälle prüfen. Qualifizierte Ingenieure werden daraufhin in KI-Programmen eingesetzt.

Ein Governance-Framework überwacht die Leistung, gewinnt Einblicke und speist die gewonnenen Erkenntnisse direkt wieder in das System ein. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Kreislauf aus Kompetenzaufbau und Wachstum. Unterstützt wird das CoE durch ein integriertes Plattform-Ökosystem, das eine transparente, zügige und flexible Projektabwicklung gewährleistet. Dies versetzt unsere FDEs in die Lage, messbare geschäftliche Erfolge für Kunden zu erzielen.

"Die Rolle des Technologieingenieurs entwickelt sich rasant weiter. AI 1000 wurde mit dem Ziel entwickelt, die Produktivität der Belegschaft zu steigern und konkrete Geschäftsergebnisse zu erzielen. Das AI 1000 CoE bietet dafür einen strukturierten Entwicklungspfad, der technische Exzellenz und Fachkompetenz verbindet, um dieses Ziel zu realisieren und unsere Talente auf die Zukunft vorzubereiten", sagte Venu Lambu, CEO und Managing Director von LTM.

Mit über 6,5 Millionen Lernstunden, einer Lernbeteiligung von fast 84 %, mehr als 15.000 externen KI-Zertifizierungen und über 24.000 in KI geschulten Mitarbeitern hat LTM eine solide Grundlage für die Einführung von KI geschaffen. AI 1000 führt diese Anstrengungen in ein strukturiertes, evidenzbasiertes Programm mit definierten Karrierewegen, messbaren Meilensteinen und einem geregelten Implementierungsrahmen über. Der Erfolg wird nicht an der Anzahl der geschulten Mitarbeiter gemessen, sondern an den Ergebnissen, die diese Ingenieure erzielen.

Über LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein KI-zentriertes globales Technologie-Dienstleistungsunternehmen und der Business-Creativity-Partner der weltweit größten Unternehmen. Wir bringen menschliche Erkenntnisse und intelligente Systeme zusammen, um Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachwissen einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk sorgt LTM für Ergebnisse für unsere Kunden und hilft ihnen dabei, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn zu überflügeln. Lesen Sie mehr unter LTM.com.

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