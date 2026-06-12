Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") gab heute bekannt, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, Venture Global LNG, Inc. (der "Emittent"), die Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 1,125 Milliarden US-Dollar und einem Zinssatz von 6,375 sowie Fälligkeit im Jahr 2034 (die "2034-Schuldverschreibungen") sowie vorrangig besicherte Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 1,125 Milliarden US-Dollar und einem Zinssatz von 6,625 mit Fälligkeit im Jahr 2036 (die "2036-Schuldverschreibungen" und zusammen mit den 2034-Schuldverschreibungen die "Schuldverschreibungen") abgeschlossen hat. Der Emittent verwendete den Bruttoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung aller ausstehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen des Emittenten mit einem Zinssatz von 8,125 und Fälligkeit im Jahr 2028 (die "bestehenden Schuldverschreibungen 2028") und nutzte seine liquiden Mittel zur Begleichung der Rückzahlungsprämie sowie der damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen für das Angebot und die Rückzahlung.

Die Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2034 werden am 15. Dezember 2034 fällig, die Anleihen mit Fälligkeit 2036 am 15. Juni 2036. Die Schuldverschreibungen wurden zum Nennwert begeben. Die Schuldverschreibungen werden zunächst von keiner Tochtergesellschaft des Emittenten garantiert. Künftig werden bestimmte Tochtergesellschaften des Emittenten, die bestimmte Verbindlichkeiten eingehen oder für diese bürgen, ebenfalls für die Schuldverschreibungen bürgen, außer während eines Zeitraums, in dem die Schuldverschreibungen von bestimmten Ratingagenturen mit einem Investment-Grade-Rating bewertet werden (der "Aussetzungszeitraum"). Die Schuldverschreibungen sowie etwaige künftige Garantien für diese Schuldverschreibungen werden vorrangig durch dasselbe Pfandrecht an den Sicherheiten besichert, das auch die bestehenden Schuldverschreibungen und die revolvierende Kreditfazilität des Emittenten besichert, vorbehaltlich bestimmter Pfandrechte, die gemäß der für die Schuldverschreibungen maßgeblichen Anleiheurkunde zulässig sind. Die Schuldverschreibungen sind während eines Aussetzungszeitraums nicht mehr besichert.

Die Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Schuldverschreibungen dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global hat 2022 die LNG-Produktion in seiner ersten Anlage aufgenommen und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, einschließlich LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana am Golf von Mexiko. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen unter die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen fallen, die in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act") und in Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung (der "Exchange Act") enthalten sind. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "können", "könnten", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "projizieren", "beabsichtigen", "voraussehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "anstreben", "verfolgen", "fortsetzen", die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe identifiziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf unser Unternehmen unterliegen, können Prognosen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung, des Baus, der Inbetriebnahme und der Fertigstellung unserer Projekte, Erwartungen hinsichtlich des Verkaufs von LNG-Ladungen, Schätzungen der Projektkosten sowie des Zeitplans für den Bau und die Inbetriebnahme unserer Projekte, unsere geplanten Wachstumsstrategien und erwartete Trends, die sich auf unser Geschäft auswirken, umfassen. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen, die auf unseren aktuellen Erwartungen und Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse basieren. Es gibt wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, unser Geschäftsvolumen, unsere Leistung oder unsere Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, dem Geschäftsvolumen, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen, darunter: unsere potenzielle Unfähigkeit, die Rentabilität aufrechtzuerhalten, einen positiven operativen Cashflow zu sichern und in Zukunft für ausreichende Liquidität zu sorgen, unter anderem aufgrund der erheblichen Unsicherheit hinsichtlich unserer Fähigkeit, Erlöse zu generieren, sowie hinsichtlich der Höhe der Erlöse, die regelmäßig aus dem Verkauf von nicht vertraglich gebundenen Inbetriebnahme- und Überschussladungen aufgrund der Volatilität und Schwankungen auf den LNG-Märkten erzielt werden; unseren Bedarf an erheblichem zusätzlichem Kapital für den Bau und die Fertigstellung von Projekten, einschließlich einiger unserer bestehenden Projekte, zukünftiger Projekte, potenzieller ergänzender Erweiterungen und damit verbundener Vermögenswerte, sowie unsere mögliche Unfähigkeit, eine solche Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; unsere potenzielle Unfähigkeit, alle unsere geplanten LNG-Anlagen oder -Pipelines oder zusätzliche LNG-Anlagen oder -Pipelines über die derzeit geplanten hinaus zu errichten oder zu betreiben, einschließlich aller von uns identifizierten Möglichkeiten für ergänzende Erweiterungen, sowie LNG über unsere Nennkapazität hinaus zu produzieren, was unsere Wachstumsaussichten einschränken könnte, unter anderem aufgrund von Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, um den Bau innerhalb unserer geschätzten Entwicklungszeiträume abzuschließen; erhebliche operative Risiken im Zusammenhang mit unseren Erdgasverflüssigungs- und Exportprojekten, einschließlich unserer bestehenden Projekte und etwaiger potenzieller Erweiterungen, aller künftigen Projekte, die wir entwickeln, unserer Pipelines, unserer LNG-Tanker und unserer Nutzungsrechte für Regasifizierungsterminals; unsere potenzielle Unfähigkeit, die Kosten für unsere Projekte genau abzuschätzen, sowie das Risiko, dass der Bau und Betrieb von Erdgas-Pipelines und Pipeline-Anbindungen für unsere Projekte mit Kostenüberschreitungen und Verzögerungen in Zusammenhang mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Entwicklungsrisiken, Arbeitskosten, dem Mangel an Fachkräften, Betriebsrisiken und anderen Risiken behaftet ist; die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft internationaler Handelsabkommen und der Haltung der Vereinigten Staaten zum internationalen Handel, einschließlich der Auswirkungen von Zöllen sowie der Auswirkungen laufender rechtlicher Anfechtungen von Zöllen und der Erstattung von Zöllen; unsere derzeitige und potenzielle Verwicklung in Streitigkeiten und Gerichtsverfahren, einschließlich der derzeit gegen uns anhängigen Schiedsverfahren und sonstigen Verfahren, sowie die Möglichkeit und das Ausmaß negativer Ergebnisse in solchen Streitigkeiten oder Verfahren und die potenziellen Auswirkungen darauf auf unsere Geschäftsergebnisse, Liquidität und unsere bestehenden Verträge; unsere potenzielle Unfähigkeit, die für den Bau unserer Projekte oder etwaige ergänzende Erweiterungen erforderlichen Verträge rechtzeitig oder zu für uns akzeptablen Bedingungen abzuschließen; unsere potenzielle Unfähigkeit, mit Kunden vertraglich vereinbarte Kaufverträge (SPAs) über einen angemessenen Teil der insgesamt erwarteten Nennkapazität unserer Projekte, etwaiger ergänzender Erweiterungen oder künftiger von uns entwickelter Projekte abzuschließen oder diese anderweitig zu verkaufen; unsere Abhängigkeit von unseren EPC-Auftragnehmern und Lieferanten für die erfolgreiche Fertigstellung unserer Projekte und die Auslieferung unserer LNG-Tanker, einschließlich der potenziellen Unfähigkeit unserer Auftragnehmer, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen; verschiedene wirtschaftliche und politische Faktoren, einschließlich des Widerstands von Umwelt- oder anderen öffentlichen Interessengruppen oder des Fehlens der für unsere Projekte erforderlichen Unterstützung durch lokale Behörden und Gemeinden, was sich negativ auf den Genehmigungsstatus, den Zeitplan oder die gesamte Entwicklung, den Bau und den Betrieb unserer Projekte auswirken könnte; die Auswirkungen der FERC-Regulierung auf unsere zwischenstaatlichen Erdgasleitungen und deren FERC-Gastarife; das Risiko, dass das von uns bei unseren Projekten eingesetzte Erdgasverflüssigungssystem und das mittelgroße Design nicht das von uns erwartete Leistungsniveau oder andere Vorteile erzielen; potenzielle zusätzliche Risiken, die sich aus der Dauer und der schrittweisen Inbetriebnahme unserer Projekte ergeben; das potenzielle Risiko, dass unsere Kunden oder wir unsere SPAs kündigen könnten, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt werden oder aus anderen Gründen; mögliche Rückgänge des Erdgaspreises und die damit verbundenen Auswirkungen auf unsere Fähigkeit, die Kosten für den Gastransport zu tragen, die Zahlung eines Aufschlags durch uns für das Einspeisegas im Vergleich zu dem Vertragspreis, den wir unseren Kunden berechnen, oder sonstige Auswirkungen auf den Erdgaspreis, die sich aus Inflationsdruck ergeben, einschließlich der Störungen in den internationalen Öl- und Erdgasversorgungsketten, die durch den anhaltenden Krieg im Iran und die Sperrung der Straße von Hormus verursacht werden; die potenziellen negativen Auswirkungen saisonaler Schwankungen auf unser Geschäft; die Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und/oder der vertraglichen Vereinbarung zusätzlicher Gastransportkapazitäten zur Unterstützung des Betriebs und der Erweiterungskapazitäten unserer LNG-Projekte; die Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb unserer LNG-Tankerflotte sowie unseren künftigen Nutzungsrechten für Regasifizierungsterminals; die potenziellen Auswirkungen bestehender und künftiger Umweltgesetze und ähnlicher Gesetze sowie behördlicher Vorschriften auf Compliance-Kosten, Betriebs- und/oder Baukosten sowie Beschränkungen; unsere mögliche Unfähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen von Regierungs- und Aufsichtsbehörden zu erhalten, aufrechtzuerhalten oder einzuhalten, von denen der Bau unserer Projekte abhängt, unter anderem aufgrund von Widerstand durch Umwelt- und andere öffentliche Interessengruppen; unsere Verschuldungshöhe und die Tatsache, dass wir möglicherweise in der Lage sind, erheblich mehr Schulden aufzunehmen, was die durch unsere erhebliche Verschuldung entstehenden Risiken erhöhen könnte. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, finden Sie in den Abschnitten zu Risiken und Ungewissheiten in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr. Bitte beachten Sie außerdem, dass das Datum dieser Pressemitteilung der 11. Juni 2026 ist und dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen halten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

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