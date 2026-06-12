Gestern wurde das erste Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft angepfiffen, heute folgt bereits das nächste Mega-Ereignis: das IPO des Jahres. SpaceX wagt den Schritt an die Börse - in einer Dimension, die es so noch nie gegeben hat.Genau diese dramatischen Entwicklungen stehen im Mittelpunkt der heutigen Sendung des Börsenpunk. Bei SpaceX überwiegt bei ihm allerdings die Skepsis. Die Fußball-WM hingegen liefert die perfekte Vorlage für ein ganz besonderes Börsenteam: eine Auswahl spannender Aktien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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