Das historische Börsendebüt von Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern schlägt an der Wall Street ein wie eine Bombe. Die Aktie legte zum Handelsstart an der Nasdaq eine fulminante Performance hin und knackte direkt eine magische Bewertungsgrenze. Dabei wurden globale Rekorde pulverisiert.- Der historische Börsengang spült 75 Milliarden Dollar in die Kassen und katapultiert die Bewertung im Handelsverlauf auf spektakuläre 2,2 Billionen Dollar.- Das Raumfahrtunternehmen zieht aus dem Stand an Tech-Riesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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