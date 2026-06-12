Kaum ist der historische Börsengang vollzogen, sorgt ein namhafter Wall-Street-Analyst für den nächsten Paukenschlag im Imperium von Elon Musk. Die Spekulation klingt atemberaubend: Er vermutet eine spektakuläre Fusion der beiden Unternehmen. Das sind die Hintergründe. - Wedbush-Analyst Dan Ives sieht eine Chance von 80 Prozent für eine Fusion von Tesla und SpaceX innerhalb eines Jahres.- Der Zusammenschluss soll Teil eines strategischen Masterplans zur Bündelung von Daten und künstlicher Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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