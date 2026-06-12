© Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhotoSharon AI und NVIDIA starten eine sechsjährige Kooperation für neue KI-Rechenzentren in Australien. Bis zu 40.000 Hochleistungsprozessoren sollen folgen.Der australische KI-Cloud-Anbieter Sharon AI hat eine strategische Zusammenarbeit mit NVIDIA vereinbart. Die auf sechs Jahre angelegte Partnerschaft soll den Ausbau von KI-Rechenkapazitäten in Australien deutlich beschleunigen. Die Aktie von Sharon AI legte nach der Ankündigung über 10 Prozent zu. Im Rahmen der Vereinbarung wollen beide Unternehmen neue Rechenzentrumskapazitäten mit einer Leistung von 72 Megawatt schaffen. Geplant ist der Einsatz von NVIDIAs DSX-AI-Factory-Architektur. Die Infrastruktur soll künftig mit bis zu 40.000 Grace …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US7789203061Den vollständigen Artikel lesen
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