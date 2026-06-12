New York - Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.202 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.431 Punkten 0,5 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.636 Punkten 0,6 Prozent im Plus.



Der Börsengang des Raumfahrtunternehmens SpaceX war am Freitag das zentrale Thema an den US-Börsen. Die Firma von Elon Musk war zunächst für gut 150 US-Dollar im freien Börsenverkehr gehandelt worden. Es dauerte über zwei Stunden, bis der Handel mit der Aktie aufgenommen wurde, danach ging es binnen Sekunden hoch auf rund 163 US-Dollar. Damit gehört SpaceX derzeit zu den wertvollsten US-Unternehmen und Musk gilt Berichten zufolge als erster Billionär der Welt.



Unterdessen war die europäische Gemeinschaftswährung am Freitagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1571 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8642 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.213 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 117,06 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 86,80 US-Dollar, das waren 358 Cent oder 4,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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