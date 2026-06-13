Los Angeles - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben die USA sich in ihrem Auftaktspiel mit 4:1 gegen Paraguay durchgesetzt.



Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Amerikaner das Geschehen in Los Angeles und gingen früh in Führung, wobei zunächst in der 8. Minute ein Eigentor von Damian Bobadilla den Torreigen eröffnete. Folarin Balogun erhöhte in der 31. Minute nach Vorarbeit von Christian Pulisic auf 2:0. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Balogun mit einem präzisen Linksschuss sein zweites Tor und stellte den deutlichen Halbzeitstand von 3:0 her.



In der zweiten Halbzeit versuchte Paraguay, sich in das Spiel zurückzukämpfen, und kam schließlich in der 73. Minute durch Mauricio zu einem eigenen Treffer. Ein langer Ball von Enciso fand Mauricio, der frei im Strafraum zum Abschluss kam und ins rechte untere Toreck traf. Trotz weiterer Bemühungen konnte Paraguay die gut organisierte Defensive der USA aber nicht mehr überwinden. Stattdessen sorgte Giovanni Reyna in der achten Minute der Nachspielzeit für den Schlusspunkt.



Die USA zeigten über weite Strecken des Spiels eine starke Leistung, insbesondere in der ersten Halbzeit, in der sie mit hohem Pressing und schnellem Spiel die Kontrolle übernahmen. Paraguay hatte Schwierigkeiten, dem Druck standzuhalten, und fand erst in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel. Mit dem Sieg übernimmt der Gastgeber in Gruppe D vorerst die Führung, wobei Australien und die Türkei ihr Auftaktspiel noch vor sich haben.





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