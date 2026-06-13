Die LPKF-Laser-Aktie hat gestern rund +8% zugelegt und setzt damit ihre beeindruckende Aufwärtsbewegung fort. Nach der außergewöhnlich starken Rallye der vergangenen Monate rückt ein neues Allzeithoch zunehmend in Reichweite. Gleichzeitig bleibt das Momentum im Chartbild hoch, während wichtige Widerstandsbereiche immer stärker unter Druck geraten. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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