Der erste Handelstag der SpaceX-Aktie an der Nasdaq hat die ohnehin gigantischen Erwartungen der Wall Street mindestens erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Der größte Börsengang der Wirtschaftsgeschichte hat ein fettes Ausrufezeichen gesetzt. Wie lief er im Detail ab und was ist in der kommenden Handelswoche zu erwarten? Steil nach oben und wieder leicht nach unten Nachdem die Auftragsbücher im Vorfeld wegen des enormen Ansturms - allein Privatanleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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