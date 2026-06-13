Roboter im Haus und Weltall sowie digitale Agenten im Büro. Die KI überrollt die Welt und sorgt mit Intel, Nvidia und Bloom dafür, dass das Depot 2030 schon im Jahr 2026 spektakuläre Gewinne einfährt. Warren Buffett legt im Ruhestand die Beine hoch. Verdient! Doch sein alter Megafonds Berkshire Hathaway ruht sich seit Monaten gleich mit aus. Auf der Stelle tritt auch der ETF von Cathie Wood. Rasant unterwegs sind hingegen Anleger, die frühzeitig auf die KI-Revolution und Aktien wie Nvidia gesetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär