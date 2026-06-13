Die Abspaltung von der Siemens AG im Herbst 2020 war der Startschuss für eine der spektakulärsten Erfolgsstorys im DAX. Wer beim Börsengang einstieg, sitzt heute auf einem satten Gewinn. Doch der Weg zum Rekordhoch war steinig.• Vom 22 Euro-Börsenstart zum 6 Euro-Tiefststand.• Radikaler Turnaround mit Rekordhoch bei 191,66 Euro.• Rendite-Explosion von bis zu 2.245 Prozent.Der Börsenstart erfolgte am 28. September 2020. Die Aktie startete mit einem Erstkurs von 22,01 Euro. Die anfängliche Euphorie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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