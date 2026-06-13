Düsseldorf - Die SPD Nordrhein-Westfalen hat am Samstag Jochen Ott zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt.



Ott erhielt bei der Landesdelegiertenkonferenz in Düsseldorf 96 Prozent der Stimmen. Es ist damit das beste Ergebnis seit Hannelore Krafts Wahl zur Spitzenkandidatin vor zehn Jahren.



Ott sprach sich in seiner Bewerbungsrede für eine aktive Industriepolitik, mehr Forschung und Entwicklung sowie ein "Entlastungspaket" für Familien aus. Man werde kostenloses Mittagessen für alle Kita- und Grundschulkinder einführen, die Kita-Gebühren abschaffen und ein kostenloses Jugendticket anbieten.



Ott äußerte sich unter anderem dazu, dass Elon Musk nun der erste Billionär der Welt ist. "Wenn ein einzelner Mensch so reich werden kann, dann ist der Kapitalismus kaputt", so der SPD-Politiker. Niemals dürfe ein einzelner Mensch so viel Macht haben. "Es wäre an der Zeit, die neuen Tech-Konzerne zerschlagen. Es wird Zeit, dass wir uns wehren."



Die Landtagswahl soll am 25. April 2027 stattfinden. Die SPD will mit dem Slogan "Jetzt erst gerecht" in den Wahlkampf ziehen.





© 2026 dts Nachrichtenagentur