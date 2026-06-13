Brüssel/Moskai - Die BSW-Europaabgeordneten Michael von der Schulenburg und Ruth Firmenich sind in Moskau nach eigenen Angaben von mehreren Putin-Vertrauten und anderen hochkarätigen Politikern empfangen worden.



Man habe mit Andrei Klimow von der Regierungspartei "Einiges Russland", Michail Schwydkoi, dem Kulturbeauftragten der Regierung, Sergei Karaganow, dem außenpolitischen Berater der Regierung, Fjodor Lukjanow, dem Vorsitzenden des Rats für Außen- und Verteidigungspolitik und den Putin-Beratern Daniil Bisslinger und Anton Kobjakow sprechen können, teilten die beiden BSW-Politiker am Samstag mit, nachdem die mehrtägige Reise offenbar abgeschlossen ist. Außerdem sei man von Alexey Gromyko, Direktor des Europainstituts der Akademie der Wissenschaften sowie seinem Stellvertreter Wladislaw Below empfangen worden, habe mit Journalisten gesprochen und eine Vorstellung im Musiktheater Moskau sowie die Eröffnungsveranstaltung der Moskauer Jazztage besucht.



"Einhelliger Eindruck unserer Gespräche in Russland ist, dass die Lage ausgesprochen ernst ist, dass aber auf russischer Seite Bereitschaft vorhanden ist, wieder verstärkt in einen Dialog einzutreten", hieß es in der Mitteilung weiter. "Sämtliche Gesprächspartner waren aufgeschlossen gegenüber der Idee, durch Gespräche unterhalb der Regierungsebene erste Ansätze für einen gemeinsamen Austausch zu schaffen."



Es stehe sicherlich kaum zu erwarten, dass solche Gespräche kurzfristig zu einer Lösung der gravierenden Konflikte führen werden, räumen die beiden Russland-Besucher ein. Trotzdem wolle man nun Ideen für ein "Dialogformat" entwickeln. Man habe die Reise in "persönlicher Eigenschaft als Europaabgeordnete" unternommen, betonten von der Schulenburg und Firmenich.





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