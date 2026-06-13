Nvidia treibt seine Gesundheits-Offensive voran: Mit Abridge entsteht eine KI, die Arztgespräche versteht und Kliniken verändern könnte.Nvidia arbeitet mit Abridge, dem Hersteller einer KI-Notiz-App für Ärzte, zusammen, um ein speziell auf das Gesundheitswesen zugeschnittenes Modell künstlicher Intelligenz zu trainieren und damit seinen Vorstoß in diesem Sektor fortzusetzen. Das KI-Modell ist laut den Unternehmen für klinische Gespräche konzipiert und wird ausschließlich innerhalb der Abridge-Plattform eingesetzt, um Aufgaben wie die klinische Entscheidungsunterstützung und die Dokumentation zu verbessern. Laut Kimberly Powell, Vizepräsidentin für Gesundheitswesen bei Nvidia, wird das …
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