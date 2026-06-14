Boston - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Schottland in einem intensiven Spiel gegen Haiti mit 1:0 durchgesetzt.



Das entscheidende Tor erzielte John McGinn in der 28. Minute. Nach einem langen Ball von Che Adams, der den Ball stark aus der Luft holte, legte Ben Gannon-Doak den Ball zurück auf Adams, dessen Schuss von Johny Placide pariert wurde. Der Abpraller landete bei McGinn, der den Ball aus zentraler Position im Tor unterbrachte.



In der ersten Halbzeit hatte Schottland die besseren Chancen und dominierte das Spielgeschehen. Scott McTominay traf unter anderem in der 17. Minute den Pfosten, was die Schotten weiter anspornte. Haiti hingegen versuchte, über schnelle Konter zum Erfolg zu kommen, konnte jedoch die schottische Abwehr nicht überwinden.



In der zweiten Halbzeit drängte Haiti auf den Ausgleich, doch die schottische Verteidigung hielt stand. Frantzdy Pierrot hatte in der 85. Minute die beste Gelegenheit für Haiti, als er nach einer Flanke knapp am Tor vorbeiköpfte. Trotz der Bemühungen gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen.



Die Partie war von zahlreichen Fouls und Unterbrechungen geprägt, was den Spielfluss immer wieder störte. Beide Mannschaften kämpften bis zum Schluss, doch letztlich konnte Schottland die knappe Führung über die Zeit bringen und den Sieg einfahren.





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