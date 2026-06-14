Wiener Börse Preis 2026: FACC AG erstmals ausgezeichnet - mit "Bronze"

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Der Wiener Börse Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen des österreichischen Kapitalmarkts. Bereits zum 19. Mal wurden im Mai 2026 Unternehmen für ihre Leistungen an der Börse, ihre Transparenz und ihre Kommunikation mit Investoren ausgezeichnet.

Vergeben werden die Preise in insgesamt fünf Kategorien: ATX Award, Mid Cap Award, Corporate Bond Award, Media Relations Award sowie die Nachhaltigkeitspreise des VÖNIX. Für die ausgezeichneten Unternehmen ist die Ehrung ein wichtiges Qualitätssiegel. Anleger erhalten gleichzeitig einen Hinweis darauf, welche Gesellschaften den Kapitalmarkt besonders professionell betreuen.

Premiere für FACC beim Mid Cap Award

Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) schaffte dieses Jahr den Sprung auf das Podium und belegte beim Mid Cap Award den dritten Platz. Vor FACC landeten lediglich Frequentis und Palfinger. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen aus dem Segment der mittelgroßen Börsenwerte, die sich durch eine überzeugende Kapitalmarktpräsenz und eine hohe Qualität in der Kommunikation mit Investoren auszeichnen.

Für FACC ist die Platzierung ein bemerkenswerter Erfolg. Das Unternehmen aus Ried im Innkreis zählt zu den weltweit führenden Zulieferern der Luftfahrtindustrie und beliefert unter anderem Airbus, Boeing und Embraer mit Hightech-Komponenten. In den vergangenen Jahren profitierte FACC von der starken Nachfrage nach neuen Verkehrsflugzeugen sowie vom weltweiten Trend zu leichteren und effizienteren Flugzeugen. Gleichzeitig gelang es dem Unternehmen, seine Position am Kapitalmarkt weiter zu stärken.

Warum der Preis für Anleger interessant ist

Gerade für börsennotierte Unternehmen gewinnt die Investor-Relations-Arbeit zunehmend an Bedeutung. Institutionelle Investoren und Privatanleger erwarten heute transparente Informationen, nachvollziehbare Strategien und eine regelmäßige Kommunikation über Chancen und Risiken. Ein Unternehmen mag operativ erfolgreich sein - wenn die Investmentstory nicht verstanden wird, spiegelt sich dies häufig auch in einer geringeren Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt wider.

Auszeichnungen wie der Wiener Börse Preis setzen genau an diesem Punkt an. Sie würdigen nicht nur wirtschaftliche Kennzahlen, sondern auch die Qualität der Kapitalmarktkommunikation. Für Unternehmen ist dies eine Anerkennung ihrer Bemühungen, den Dialog mit Investoren aktiv zu pflegen. Für Anleger wiederum kann eine solche Auszeichnung ein Hinweis darauf sein, dass ihre Informationsinteressen ernst genommen werden.

Natürlich ersetzt ein Börsenpreis keine eigene Analyse von Geschäftsmodell, Bilanz oder Bewertung. Dennoch kann er einen zusätzlichen Anhaltspunkt liefern, welche Unternehmen besonderen Wert auf Transparenz und einen professionellen Umgang mit dem Kapitalmarkt legen. Für die FACC AG markiert der dritte Platz beim Wiener Börse Preis 2026 jedenfalls einen wichtigen Meilenstein. Die erstmalige Auszeichnung zeigt, dass die Investmentstory des Luftfahrtzulieferers zunehmend wahrgenommen wird - nicht nur von Kunden und Analysten, sondern auch von den Jurys des österreichischen Kapitalmarkts.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com



Quellen

https://www.wienerborse.at/news/wiener-boerse-news/wiener-boerse-preis-2026/

https://www.linkedin.com/posts/facc-ag_facc-wienerbaemrse-midcap-activity-7463531285697736704-Kuh2?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAFDJWJgByfRA5TOeUqZQnAimEs27HFsO4Aw

https://youtu.be/DAhM_qGGmFw (Video)

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Enthaltene Werte: AT00000FACC2