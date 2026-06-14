Mit dem Start der Auslieferungen seines neuen Elektromodells R2 hat der US-Elektroautohersteller Rivian eine entscheidende Phase seiner Unternehmensentwicklung eingeläutet. Das Fahrzeug, das zu einem Einstiegspreis von unter 47.000 US-Dollar angeboten wird, markiert den bislang wichtigsten Versuch des Unternehmens, sich vom Nischenanbieter für Premium-Elektrofahrzeuge zum Massenhersteller zu entwickeln. Branchenbeobachter sehen in dem Modell die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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