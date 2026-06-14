Chakwal - Ein neunjähriges Mädchen aus Perth ist in Pakistan von der Polizei erschossen worden. Wie die lokalen Behörden mitteilten, handelte es sich um einen Fall von Verwechslung während eines bewaffneten Raubüberfalls.



Die Neunjährige war demnach mit ihrer Familie in Chakwal, als sie von bewaffneten Räubern vor dem Haus eines Verwandten überrascht wurden. Die Mutter des Mädchens übergab gerade Schmuck im Wert von etwa 500.000 Rupien, als ein Polizist, der auf dem Weg zur nahegelegenen Wache war, den Vorfall beobachtete. Es kam zu einem Schusswechsel mit den Verdächtigen, die anschließend auf einem Motorrad flohen.



Als die Familie in ihrem Mietwagen wegfahren wollte, eröffneten weitere eintreffende Polizisten das Feuer, da sie das Fahrzeug für das der Verdächtigen hielten. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr Tod festgestellt wurde. Der Vater und der Bruder kamen ebenfalls mit Verletzungen in eine Klinik.



In einer Erklärung teilte die Polizei des Distrikts Chakwal später mit, dass die beiden Verdächtigen bei einem Polizeieinsatz getötet wurden. Zudem wurde ein Polizeibeamter nach einer ersten Untersuchung festgenommen. Eine gemeinsame Untersuchungskommission wurde eingerichtet, um den Vorfall zu klären. Sollten sich Fahrlässigkeit oder Schuld eines Beamten herausstellen, werde man rechtliche Schritte einleiten, hieß es.





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