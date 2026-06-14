St. Gallen - Am 8. September 2026 trifft sich die digitale Schweiz erneut in St.Gallen. Die Digital Conference Ostschweiz 2026 bringt im Einstein Congress Experten, Unternehmer, Entscheidungsträger und ICT-Fachkräfte zusammen. Tickets für die Konferenz sind ab sofort erhältlich. Unter dem Motto «Cybersecurity trifft KI - Risiko oder Chance?» widmet sich die Veranstaltung einem der aktuell wichtigsten Themen für Unternehmen und Institutionen. Künstliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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