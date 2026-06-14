Zürich - Das Contact-Center durchläuft einen fundamentalen Wandel von einem blossen Zentrum zur effizienten Bearbeitung von Kundenanfragen zu einer zentralen Säule der Kundenzufriedenheit. Ein modernes Contact-Center muss beiden Aspekten gerecht werden. Diese Entwicklung stellt die Schweizer Spitch AG bei zahlreichen Projekten fest. Automatisierung zur Kostensenkung ist überholtIm Kundenservice vollzieht sich ein fundamentaler Paradigmenwechsel: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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