Bern - Bei der Abstimmung über das Referendum zum Zivildienstgesetz zeichnet sich nach der ersten Trendrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG von 12 Uhr ein deutlicher Ja-Trend ab. Die Vorlage zum Zivildienstgesetz sollen den Wechsel von der Armee zum Zivildienst erschweren. Die Rede ist von sechs Massnahmen. Etwa müssten neu bei einem Wechsel aus der Armee mindestens 150 Tage Zivildienst geleistet werden, unabhängig von der Zahl der noch nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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