Bern - Bei der Abstimmung über die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» zeichnet sich nach der ersten Einschätzung von gfs.bern im Auftrag der SRG von 12 Uhr noch kein klarer Trend ab. Mit der Initiative will die SVP die Zuwanderung begrenzen. Die ständige Wohnbevölkerung soll zehn Millionen vor 2050 nicht überschreiten dürfen. Leben vor 2050 9,5 Millionen Menschen im Land, müssten Bundesrat und Parlament Massnahmen ergreifen. Ist die 10-Millionen-Grenze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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