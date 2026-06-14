Bern - Der Wechsel von der Armee in den Zivildienst wird erschwert. Die Stimmenden haben gemäss Trendrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG die Änderung des Zivildienstgesetzes gutgeheissen. Die von der bürgerlichen Mehrheit im Parlament durchgesetzten Gesetzesänderungen wurden mit einem Referendum der Jungen Grünen und des Verbandes Civiva bekämpft. Unterstützt wurden sie von SP, Grünen und GLP sowie der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (Gsoa). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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