Bern - Der Wechsel von der Armee in den Zivildienst wird erschwert. Die Stimmenden haben gemäss zweiter Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG die Änderung des Zivildienstgesetzes mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 53 Prozent angenommen. Der Fehlerbereich liegt bei +/- 2%. Die von der bürgerlichen Mehrheit im Parlament durchgesetzten Gesetzesänderungen wurden mit einem Referendum der Jungen Grünen und des Verbandes Civiva bekämpft. Unterstützt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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