Bern - In der Schweiz dürfte die Einwohnerzahl und die Zuwanderung nicht nach oben begrenzt werden. Gemäss der zweiten Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag der SRG wird die SVP-Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» mit rund 55% Nein-Stimmen abgelehnt. Der Fehlerbereich liegt bei +/- 2%. Politologe Lukas Golder von gfs.bern begründete das erwartete Nein von 45 Prozent mit dem nun klar gewordenen Nein-Überhang in der Westschweiz. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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